Formation bruxelloise : Belfius maintiendra un accès à des liquidités pour la Région bruxelloise en 2026

Interrogé devant le Parlement régional par Gilles Verstraeten (N-VA), le ministre des Finances a précisé qu’il s’agissait d’une prolongation, jusqu’à la fin de l’année à venir, du contrat avec Belfius, couplé à l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit de 50 millions d’euros.

La Région pouvait compter jusqu’à la fin de cette année sur une ligne de crédit de 500 millions.Selon le ministre, la prolongation intervient après la réalisation des objectifs budgétaires pour 2025 et l’engagement du gouvernement bruxellois à limiter le déficit à 1 milliard d’euros pour 2026.

La ligne de crédit supplémentaire offre à la Région la flexibilité nécessaire pour honorer ses engagements en temps voulu, sans compromettre les efforts en cours pour assainir structurellement les Finances publiques, a ajouté M. De Smedt.

“En concluant aujourd’hui des accords clairs et temporaires avec notre banquier habituel, nous renforçons la stabilité et la crédibilité de la Région”, a-t-il commenté.