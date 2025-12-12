Passer la navigation
Formation bruxelloise : Belfius maintiendra un accès à des liquidités pour la Région bruxelloise en 2026

La banque Belfius s’est engagée à continuer d’assumer le rôle de banquier de la Région bruxelloise jusqu’à la fin 2026.

Cela devrait permettre au gouvernement de mener correctement l’appel d’offres pour un nouveau banquier de référence, a déclaré vendredi le ministre bruxellois des Finances, Dirk De Smedt (Open Vld).

Interrogé devant le Parlement régional par Gilles Verstraeten (N-VA), le ministre des Finances a précisé qu’il s’agissait d’une prolongation, jusqu’à la fin de l’année à venir, du contrat avec Belfius, couplé à l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit de 50 millions d’euros.

La Région pouvait compter jusqu’à la fin de cette année sur une ligne de crédit de 500 millions.Selon le ministre, la prolongation intervient après la réalisation des objectifs budgétaires pour 2025 et l’engagement du gouvernement bruxellois à limiter le déficit à 1 milliard d’euros pour 2026.

La ligne de crédit supplémentaire offre à la Région la flexibilité nécessaire pour honorer ses engagements en temps voulu, sans compromettre les efforts en cours pour assainir structurellement les Finances publiques, a ajouté M. De Smedt.

“En concluant aujourd’hui des accords clairs et temporaires avec notre banquier habituel, nous renforçons la stabilité et la crédibilité de la Région”, a-t-il commenté.

La proposition sera soumise au gouvernement bruxellois dans les prochains jours.
Belga

