Le président de Groen Bart Dhondt jette le gant

Agé de 41 ans, il n’était à la tête des Verts flamands que depuis un an à peine.

“Parfois, faire un pas de côté est la meilleure chose que l’on puisse faire pour le parti. C’est ce que je fais aujourd’hui”, a-t-il expliqué dans une vidéo sur Instagram. L’intéressé reconnaît avoir été peu visible dans les médias, lesquels ont de plus en plus pointé la chose ces derniers mois.