Le président de Groen Bart Dhondt jette le gant

Le président du parti écologiste flamand Groen, Bart Dhondt, a annoncé vendredi mettre un terme à son mandat.

Agé de 41 ans, il n’était à la tête des Verts flamands que depuis un an à peine.

“Parfois, faire un pas de côté est la meilleure chose que l’on puisse faire pour le parti. C’est ce que je fais aujourd’hui”, a-t-il expliqué dans une vidéo sur Instagram. L’intéressé reconnaît avoir été peu visible dans les médias, lesquels ont de plus en plus pointé la chose ces derniers mois.

“Cela ne peut pas être un obstacle pour tout le travail que nous avons fait et qui doit encore être réalisé”, a-t-il ajouté. Après ce départ surprise, il appartient à présent à la direction du parti de déterminer quand une nouvelle élection présidentielle pourra être organisée.
