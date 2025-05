Des dizaines de chauffeurs de taxi bruxellois organisent une “action escargot”, la petite ceinture au ralenti

Un cortège de chauffeurs de taxi en manifestation a provoqué des perturbations sur la petite ceinture de Bruxelles tout au long de l’après-midi, selon une information de Bruzz.

Les chauffeurs réclament une rémunération plus équitable de la part des plateformes comme Uber. Selon les organisateurs, environ 500 véhicules ont participé à l’action.

Le cortège s’est élancé vers 14h30. Les taxis ont emprunté le tunnel Annie Cordy avant de rejoindre la petite ceinture en direction du sud, via le tunnel Loi. Vers 17h00, les perturbations étaient concentrées entre la porte de Hal et la station de métro Trône. Bruxelles Mobilité prévient les usagers d’un allongement du temps de trajet entre 15 et 20 minutes. Les chauffeurs dénoncent les commissions jugées excessives prélevées par les plateformes, qui réduiraient fortement leur marge bénéficiaire.