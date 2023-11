Des demandes de permis d’urbanisme en ligne dans onze communes bruxelloises

Urban Brussels lance la deuxième phase de sa plateforme MyPermit. Dans onze nouvelles communes, il est maintenant possible d’introduire une demande d’urbanisme en ligne.

À la base, les demandes de permis d’urbanisme se faisaient sur papier. Les échanges de plans et de documents de travaux entre les propriétaires et les architectes étaient par recommander. Alors pour faciliter la partie administrative, dix-sept communes bruxelloises utilisent maintenant la plateforme en ligne, MyPermit Urban. Depuis 2020, une première phase test a été mise en place, et comprenait six communes (Schaerbeek, Woluwé-Saint-Lambert, Molenbeek, Koekelberg, Evere, Berchem-Saint-Agathe). Et depuis, mardi, 21 novembre, onze nouvelles communes viennent de passer le cap des dossiers en ligne (Watermael-Boisfort, Uccle, Ganshoren, Forest, Saint-Josse, Saint-Gilles, Jette, Etterbeek, Anderlecht, Auderghem, et Bruxelles-Ville).

■ Une interview de Michael Lamot par Camille Paillaud /image Belga