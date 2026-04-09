Des créations des Cristalleries du Val-Saint-Lambert exposées au Design Museum Brussels

Une exposition consacrée aux créations du Val Saint-Lambert se tiendra du 24 avril au 25 octobre au Design Museum Brussels à l’occasion du bicentenaire de la cristallerie, annonce le musée jeudi.

Les pièces présentées se concentreront sur la période allant de l’Exposition universelle de 1958 au début des années 2000.

Cette période a été sélectionnée, car elle “témoigne d’un renouvellement créatif sans précédent“, note le musée. “Elle incarne la volonté du Val Saint-Lambert de préserver l’artisanat tout en l’inscrivant dans la modernité et dans un dialogue constant avec le design. Dans la lignée du mouvement américain Studio Glass, il ouvre ses portes à des artistes et designers internationaux qui, aux côtés des maîtres-verriers de la cristallerie, expérimentent de nouvelles formes et repoussent les limites de la création.”

L’exposition présente notamment des créations plus modernes et audacieuses, produites sous le label “Studio Cristal” créé en en 1989 sous l’impulsion du directeur Patrick Depuydt.

L’année 2026 marque le bicentenaire des cristalleries du Val Saint-Lambert et donne lieu à plusieurs expositions consacrées à la production de cette société fondée en 1826 à Seraing. Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi accueillera notamment du 18 avril au 27 septembre l’exposition “Art Déco et modernisme au Val Saint-Lambert (1925-1939)“. Le musée du Grand Curtius à Liège accueillera quant à lui des œuvres de la cristallerie à l’occasion de l’exposition “Japonisme et Art nouveau”, du 17 avril au 27 septembre. Une exposition, baptisée “Cristal Memoria”, est organisée sur le site du Val Saint-Lambert du 11 avril au 06 décembre.

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