Des cours particuliers pour affronter les épreuves du CEB

Lundi, ce sont plus de 60 000 élèves qui sont attendus pour passer l’épreuve tant redoutée du CEB.

Au programme : géométrie, français, cour d’éveil. Le CEB arrive à grand pas, et les élèves redoublent d’effort pour les dernières révisions. Certains peuvent compter sur l’aide d’un professeur particulier. “Je fais les questions et on va corriger ensemble”, explique une élève, suivie par Sofia, sa professeure particulière.

Plusieurs professeurs proposent désormais leur aide, grâce à des coachings personnalisés, adaptés aux élèves et à leur rythme. “Mais il ne faut pas surestimer cet examen. Il ne faut pas stresser, l’enfant doit être reposé et bien lire les questions. Tout ce qu’il a fait dans l’année servira à son épreuve”, rassure Iris Vienne, directrice de la direction des standards éducatifs et des évaluations.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Frédéric De Heneau et Djôp Medou Mvondo