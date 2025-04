Des conducteurs de Bruxelles-Propreté troquent leurs camions contre des vélos le temps d’une formation

L’Agence Bruxelles-Propreté a participé au programme immersif Switch a roue, initié par Pro Vélo.

Si l’objectif est de continuer à réduire le nombre d’accidents de circulation, le projet vise aussi à améliorer les relations entre les conducteurs et conductrices de camions, les agents de propreté de l’Agence et les cyclistes. Ainsi, au terme d’un cycle de formation dispensé par Pro-Vélo, Bruxelles-Propreté dispose d’un cadre théorique et de supports pédagogiques orientés “cyclistes”.

Derniers conseils et réglages techniques, et les agents prennent la route, non pas à bord d’un camion, mais bien sur un vélo. “Il faut faire attention à ne pas tomber, faire attention aux automobilistes”, précise l’un des participants. “On a eu de la chance qu’il n’y ait pas beaucoup de voiture, mais dire que j’étais à l’aise, moyen… Je comprends que certains cyclistes se sentent en danger”, rajoute un autre.

Au total, ce sont près de 600 chauffeurs et conductrices de Bruxelles-Propreté qui recevront la formation. L’année passée, l’agence à dénombré 13 accidents entre des deux-roues et des véhicules de l’ABP, un nombre qu’elle espère bien diminuer d’année en année.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Néo Fasquel