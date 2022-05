Des citoyens découvrent le Parlement européen

À l’occasion de la Journée de l’Europe qui a lieu ce samedi.

Dans les couloirs du Parlement européen, des citoyens belges et européens découvrent ce lieu emblématique bruxellois. Parmi les citoyens étrangers, on retrouve des Ukrainiennes et des Ukrainiens ravis d’en apprendre plus sur Bruxelles et sur les gouvernements européens.

Déclaration Schuman

La Journée de l’Europe commémore la signature de la déclaration Schuman effectuée le 9 mai 1950. Un plan visant à garantir la paix à long terme dans l’Europe d’après-guerre. Une paix remise en question avec la guerre en Ukraine.

■ Reportage d’Anaïs Corbin, Gauther Flahaut et Timothée Sempels