Des centaines de manifestants sur la place Poelaert pour Sourour et contre les violences policières

“Quand quelqu’un meurt dans un commissariat, ce n’est pas un simple homicide, c’est une responsabilité collective de la société“, a appuyé Sarah, membre du comité. Elle affirme que le public peut et doit savoir ce qu’il s’est passé et que, trop souvent, les affaires de violences policières se terminent par un non-lieu prononcé à huis clos en chambre du conseil.

“Accusations de violences et de racisme”

La zone de police PolBru “fait l’objet de graves accusations de violences et de racisme, dénoncées depuis longtemps par les jeunes racisés, les personnes sans papiers, les personnes sans-abri et les manifestants“, ont insisté les organisateurs. En mars dernier, les syndicats CGSP Police et CGSP Pompiers avaient par ailleurs dénoncé des violences policières au sein de la zone PolBru, visant certains individus travaillant pour le service INT (intervention).

Plusieurs condamnations ont déjà été prononcées contre PolBru, rappellent les organisateurs. En 2023, la cour d’appel de Bruxelles a effectivement condamné ladite zone de police pour l’arrestation illégale de 22 membres d’Extinction Rebellion quelques années plus tôt. En mars dernier, le tribunal civil de Bruxelles a notamment condamné la zone de police à indemniser les victimes de violences policières commises lors d’une manifestation en 2021.

“Un problème d’usage de la force“

“Combien de condamnations cette zone doit-elle subir pour que les choses changent?” Ils pointent particulièrement le commissariat dans lequel Sourour a perdu la vie. La “RAC”, “tristement célèbre pour les mauvais traitements envers les personnes placées en détention administrative“.

Selon la Ligue des droits humains, “il y a un problème indéniable d’usage de la force au sein de la police“, souligne vendredi son directeur, Pierre-Arnaud Perrouty. “Trois personnes sont décédées dans les cellules du RAC en moins de deux ans“, alerte le directeur, qui évoque un problème évident de “surveillance” des personnes incarcérées.

Vers 13h00, une mobilisation policière aura lieu place Poelaert en soutien au policier impliqué dans la mort du jeune Fabian. L’action était initialement prévue en même temps que le rassemblement pour Sourour. Le comité de soutien, qui s’est vu demander de déplacer sa mobilisation – pourtant autorisée depuis plusieurs semaines – avant de parvenir à la maintenir, dénonce un “manque de respect” flagrant.

