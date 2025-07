Dernière ligne droite avant le début des camps

A partir de ce week-end, des dizaines de milliers d’enfants et leurs animateurs enfileront leur foulard et partiront à l’aventure aux quatre coins de la Belgique et ailleurs.

Cette dernière semaine d’école marque l’ultime ligne droite avant le début de la saison des camps, apogée de l’année des mouvements de jeunesse.

Chez les Scouts, ce sont 52.000 jeunes et 10.000 animatrices et animateurs qui attendent le départ. Ils se répartiront en 1.782 camps, dont près de 400 à l’étranger. Quelque 23.000 enfants et jeunes animateurs vivront la vie au grand air au travers un des 635 camps des Guides, dont 126 auront lieu hors des frontières du pays. Petits et plus grands se retrouveront aussi lors des camps du Patro, dont les 22.000 membres fêtent cette année les 100 ans.

Belga