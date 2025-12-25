Bruxelles devient une destination phare du tourisme de fin d’année : “Tout est très beau”

Beaucoup de touristes choisissent de célébrer les fêtes de fin d’année à Bruxelles. Notre capitale est progressivement devenue une vraie destination phare pour Noël. Les hôtels font le plein durant ces vacances.

Pays-Bas, Allemagne, Liban, Brésil… les touristes rencontrés sur la Grand-Place viennent d’un peu partout en ces fêtes de fin d’année. Bruxelles séduit de nombreux touristes et les hôtels se remplissent.

“Nous sommes venus voir le marché de Noël, les sapins et les décorations pour ressentir l’ambiance de Noël“, nous confie un touriste libanais. “C’est la première fois que nous venons à Bruxelles. Nous pensons que c’est une bonne période pour découvrir la ville“.

Malgré le froid, les touristes rencontrés sont visiblement heureux de découvrir Bruxelles et sa culture. L’année passée, plus d’un million de touristes internationaux étaient venus dans la capitale pendant les fêtes.

■ Reportage de Rémy Rucquoi, Jill Tassin et Quentin Carbonnelle