Dépôts clandestins : plus de 7000 taxes émises par la Ville de Bruxelles en 2025

Les taxes émises par la Ville de Bruxelles pour dépôts clandestins sont en hausse de 61% par rapport à 2024.

La Ville de Bruxelles a émis 7.731 taxes pour dépôts clandestins en 2025, soit une hausse de 61% par rapport à 2024, a indiqué mercredi Anas Ben Abdelmoumen (PS), échevin de la Propreté Publique de la Ville de Bruxelles, par voie de communiqué. Le montant total de ces taxes dépasse le million d’euros.

Selon l’élu local, cette hausse s’explique non pas par une augmentation des incivilités, mais plutôt par une meilleure capacité de détection et de sanction. Le service de propreté de la Ville de Bruxelles dispose d’une cellule de verbalisation composée de 10 agents qui identifient quotidiennement les dépôts clandestins afin de pouvoir sanctionner les auteurs.

► Lire aussi | Dépôts clandestins : plus de 16.000 euros de taxes en deux jours à la Ville de Bruxelles

Parmi ces taxes, 4.202 concernaient des dépôts de gros déchets, 2.993 des sacs-poubelles non conformes, 417 diverses salissures telles que mégots ou tags, 83 des dépôts clandestins au pied des arbres et 36 des affiches illégales.

“Ces taxes ne servent donc pas simplement à alimenter le budget communal, mais à faire payer les pollueurs pour le nettoyage des déchets qu’ils ont provoqués et à les dissuader de salir à nouveau“, s’est félicité Anas Ben Abdelmoumen.

Belga – Photo : Belga Image