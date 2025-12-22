Dépôts clandestins : plus de 16.000 euros de taxes en deux jours à la Ville de Bruxelles

Un peu plus d’une tonne de déchets sauvages a été enlevée en deux jours, annonce lundi le bourgmestre faisant fonction et échevin de la Propreté publique Anas Ben Abdelmoumen (PS).

La Ville de Bruxelles et la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles ont dressé pour 16.150 euros de taxes pour incivilités lors d’opérations conjointes menées durant le week-end des 20 et 21 décembre contre les dépôts clandestins.

Le samedi 20 décembre, une équipe composée de policiers, d’un agent verbalisateur et de collaborateurs logistiques du service communal de la Propreté publique est intervenue dans le quartier de la station de métro Bockstael. Vingt sacs-poubelle non réglementaires ont été identifiés et les auteurs de trois dépôts clandestins importants ont été retrouvés. Ces dépôts comprenaient notamment des réfrigérateurs usagés, des chaises et des sièges pour bébé. Trois personnes ont également été prises en flagrant délit, dont une jetant un mégot de cigarette au sol. Au total, 460 kilos de déchets ont été retirés et 7.400 euros de taxes ont été dressées.

Le dimanche 21 décembre, une opération similaire s’est déroulée dans le quartier Louise. Quarante-huit sacs de déchets non conformes, des cartons déposés illégalement et sept affiches sauvages ont été constatés. Trois personnes ont été verbalisées pour jet de mégot. Quelque 560 kilos de déchets ont été enlevés et 8.750 euros de taxes ont été infligées.

Depuis le début de l’année, une cinquantaine d’opérations “mixtes” ont déjà été menées par la Ville et la zone de police locale. Les sanctions varient selon l’infraction, allant de 500 euros par mètre cube pour un dépôt clandestin à 200 euros pour un jet de mégot.

Anas Ben Abdelmoumen a également annoncé une extension du réseau de caméras et un durcissement des amendes à partir de 2026.

Belga