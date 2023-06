Delhaize : 9 magasins touchés par des actions syndicales

Malgré le recours à des huissiers devenu récurent, les actions syndicales perdurent devant certains magasins du groupe Delhaize, qui a annoncé début mars son intention de passer sous franchise ses 128 supermarchés intégrés. Samedi, des travailleurs et travailleuses se mobilisaient devant neuf magasins de l’enseigne au lion à Enghien, Mons, Aywaille, Montigny-le-Tilleul ainsi qu’à Bruxelles, a indiqué la direction à Belga.

À Bruxelles, les magasins de Chazal (Schaerbeek), Arbre Ballon (Jette), Debroux (Auderghem) et Boondael (Ixelles) étaient également la cible d’actions, tout comme celui de Flagey (Ixelles). Une centaine de personnes étaient réunies devant ce dernier samedi matin. Le collectif de soutien à l’initiative de la manifestation a appelé a un boycott à long terme de Delhaize “jusqu’à ce que le conflit social soit résolu en faveur des travailleurs“. Le magasin est toutefois resté ouvert durant toute l’action et aucun client ne s’est vu empêché d’entrer. “Il est important que le boycott puisse s’inscrire dans la durée et ne perde pas son élan. C’est pourquoi nous avons créé ce collectif de soutien“, a déclaré Thomas Engert de l’ACV-CSC.

Selon le collectif de soutien, les actions de solidarité menées devant les magasins à Schaerbeek et à Uccle ont été couronnées de succès. “Les Delhaize de Bruxelles ont déjà perdu de nombreux clients. Et ils ne reviendront plus.” Les “neuf magasins sont plus ou moins touchés. Nous faisons tout pour garantir leur accès et les garder ouverts“, a de son côté commenté le porte-parole de l’enseigne, Roel Dekelver, en précisant ue les huissiers envoyés se contentent de “constater les événements“.

Le groupe a annoncé le 7 mars qu’il souhaitait franchiser l’ensemble de ses magasins en gestion propre en Belgique. Depuis, le conflit social persiste

Belga