DéFI appelle les électeurs à ne faire des communes des “succursales” de l’Arizona

DéFI a appelé dimanche les électeurs de Wallonie et de Bruxelles à ne pas prolonger dans les communes et les provinces la coalition Arizona qui se dessine à l’échelon fédéral. Selon les amarantes, les projets annoncés en matière d’emploi ou de police pèseront lourdement sur le niveau local.

“Aujourd’hui, j’entends des présidents de parti qui, tels des charmeurs de serpent, appellent les électeurs à renouveler leur confiance à leur égard le 13 octobre pour que ces partis qui vont du bleu clair au bleu foncé -au fond c’est un peu le même front ultraconservateur qui se dessine- obtiennent toutes les clés du pouvoir. J’invite les électeurs à ne pas tomber dans le panneau. Pourquoi? Parce qu’à défaut, nos communes et nos provinces ne seraient plus que des succursales de l’Arizona”, a lancé la présidente de DéFI, Sophie Rohonyi, durant un congrès de son parti à Nivelles.

Les amarantes redoutent notamment la limitation dans le temps annoncée des allocations de chômage qui transférera une charge considérable vers les CPAS et donc les communes, une forme larvée de régionalisation de la police, qui pourrait diminuer l’efficacité de celle-ci, ou encore un survol accru par les avions de Bruxelles et de sa périphérie, du Brabant wallon et de la région liégeoise. L’ex-Front Démocratique des Francophones a dit sa crainte de voir le leader nationaliste flamand Bart De Wever devenir Premier ministre, comme l’ont convenu jusqu’à présent les partis de l’Arizona (N-VA, MR, Engagés, Vooruit et CD&V).

“DéFI ne vendra jamais notre pays et donc nos communes à la N-VA. DéFI semble être le seul parti lucide sur la vraie nature de la N-VA, sur ce parti qui est prêt à tout pour parvenir à ses fins”, a affirmé Mme Rohonyi. DéFI détient trois maïorats à Bruxelles, est présent dans huit majorités dans la capitale et dix en Wallonie. Il s’est posé dimanche en défenseur de l’échelon local, “le seul qui ne se débine jamais” face aux crises, a souligné le ministre bruxellois de l’Emploi et bourgmestre empêché de Schaerbeek, Bernard Clerfayt.

Belga