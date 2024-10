Sophie de Vos (DéFI) : “Nous visons la majorité absolue à Auderghem”

Sophie Devos, bourgmestre d’Auderghem et tête de liste LB à Auderghem, était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

Pour la première fois, l’ex-bourgmestre, Didier Gosuin, n’est pas candidat bourgmestre. Il poussera la liste. “Ce sera pour moi un moment de vérité.”, commente Sophie de Vos.

Auderghem est un bastion historique du parti DéFI. Un enjeu écrasant ? La liste menée par Sophie de Vos n’est pas une liste DéFI mais bien une Liste de la Bourgmestre (LB). “On a aussi beaucoup d’indépendants, un tiers de nouveaux candidats, des candidats d’ouverture, beaucoup de jeunes.”

Mobilité, prix du logement

“Nous avons la commune où les impôts sont les plus bas, la deuxième commune la plus verte, une commune sûre, propre, où nous pouvons continuer de développer et créer des nouveaux services. ”

Mais tout va-t-il si bien que cela ? La commune a notamment connu des problèmes de mobilité importants, au moment du lancement des travaux au carrefour Léonard notamment. Le viaduc Herrmann-Debroux est-il appelé à disparaître ? “Je ne crois pas. Auderghem est une commune entrante. Didier Gosuin avait proposé de retravailler l’entrée de ville mais nous ne voulons pas qu’Auderghem soit envahie de navetteurs. Nous ne voulons pas d’une destruction du viaduc sans solutions alternatives de mobilité. Ces derniers mois n’ont pas été faciles au niveau mobilité mais une fois les travaux terminés, on va retrouver la fluidité.”

Les prix de l’immobilier augmentent également. “Les loyers ont suivi l’inflation. Ils ont augmenté mais moins que dans d’autres communes. Nous voulons aider les jeunes auderghemois à s’installer avec une prime à l’installation de 1000 euros pour ls jeunes actifs.”

“Glatigny ne me fait pas peur”

Alors que la LB avait obtenu 19 sièges sur 29 en 2018, soit une majorité absolue, c’est le MR qui est arrivé en tête aux élections fédérales du 9 juin. Mais Sophie de Vos assurent ne pas être inquiète : “Les élections communales sont différentes, on ne vote pas pareil aux fédérales et aux communales, les gens me le disent.” Quant à la concurrence de Valérie Glatigny, tête de liste MR (actuellement ministre de l’Education à la Fédération Wallonie-Bruxelles, NDLR), Sophie de Vos ne la craint pas : “Elle n’est pas candidate bourgmestre, elle l’a dit, elle restera donc ministre, c’est donc un vote inutile, c’est tromper l’électeur et pas respectueux de la véritable candidate bourgmestre.”

Sophie de Vos vise bien la majorité absolue, mais avec toujours le souhait de l’ouvrir à un partenaire. Continuer avec Ecolo ? “Cela dépendra du signal de l’électeur.”

