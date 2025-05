Le Brussels Renaissance Festival de retour dès le 18 mai

Le Brussels Renaissance Festival (BRF), l’événement annuel qui fait revivre l’atmosphère de Bruxelles au 16e siècle, prendra place dans les rues de la capitale du 18 mai au 4 juillet, indique visit.brussels lundi. Le point d’orgue sera la traditionnelle procession de l’Ommegang, les 2 et 4 juillet. Le public pourra également assister à la réouverture du KBR Museum, le 23 mai.

Le festival s’étend cette année sur une période plus longue, avec une série d’événements pour faire voyager le public au 16e siècle, “sans aucun doute la période la plus prospère de l’histoire de Bruxelles”. Le coup d’envoi des festivités sera donné le 18 mai avec le “Family Day” au Coudenberg, site de l’ancien palais de Charles Quint, où costumes, ateliers d’escrime espagnole et de tirs à l’arbalète seront proposés aux visiteurs pour plonger dans l’ambiance de la Renaissance. De nombreux lieux de la capitale proposeront des visites guidées et des activités, notamment la Porte de Hal, la Maison du Roi, et la Maison d’Érasme & Béguinage à Anderlecht. Le musée de la Bibliothèque royale (KBR), récemment rénové, rouvrira ses portes le 23 mai.

De nombreuses visites guidées permettront au public de découvrir la nouvelle scénographie du musée qui présente les manuscrits des ducs de Bourgogne. Le Brussels Renaissance Festival se clôturera, comme chaque année, par le traditionnel Ommegang, les 2 et 4 juillet. Quelque 1.400 figurants costumés participeront à un spectacle sur la Grand-Place. Un “Village Renaissance” sera également installé dans le quartier du Sablon, où le public pourra observer artisans et chevaliers à l’œuvre.

Belga