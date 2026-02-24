Déclaration de politique régionale : “un accord de couloir”, “un manque de vision”, l’opposition décoche ses premières flèches (DIRECT)

Gouvernement d’austérité, manque de chiffres, de calendrier, de programmation budgétaire claire : telles ont été les premières salves de l’opposition francophone PTB et Ecolo, rejointe sur ces points par la Team Fouad Ahidar, contre la déclaration de politique générale lue la veille par le ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR).

► Suivez le débat parlementaire en direct

Désormais première formation de l’opposition, le PTB a ouvert le bal d’une longue journée de débats. “Vous tentez d’imposer à Bruxelles une politique d’austérité dure qui n’a jamais été demandée par la majorité des électeurs bruxellois“, a dit d’emblée la cheffe de groupe de la formation d’extrême gauche, Françoise De Smedt. Celle-ci a reproché aux formations de la nouvelle majorité MR-PS-Engagés; Groen-Anders-Vooruit-CD&V de préférer cette voie à celle de la lutte contre “le sous-financement que le gouvernement Arizona a décidé d’aggraver“.

Pour l’élue d’extrême gauche, trois lignes fortes se dessinent dans la déclaration: austérité, loyers chers et immobilité. Ce sont des services, des emplois, notamment 2.000, peut-être 3.000 “dans la fonction publique“, et des associations en moins, des tarifs qui augmentent, notamment par le biais de la facture d’eau.

Fouad Ahidar s’en prend au ministre-président

Fouad Ahidar a reproché à Boris Dilliès de demander au Parlement d’accorder sa confiance et de voter des économies dont il ne connaît ni le contenu précis, ni le périmètre, ni l’impact humain et organisationnel. “Vous produisez une DPR de 24 pages, bricolée, creuse, négociée en 48 heures, comme un accord de couloir. Ce n’est même pas une ligne par jour pour les 613 jours…“, a commenté le chef de file de la Team Fouad Ahidar.

Celui-ci s’en est également pris au nouveau ministre-président libéral, “un homme qui n’a pas de problème à liker les vidéos d’un certain Robert Ménard, figure d’extrême droite française; qui a réprimé les manifestations de soutien à Gaza dans sa commune; qui a accepté de laisser flotter le drapeau israélien sur l’hôtel de Ville d’Uccle mais dont on attend encore d’y voir le drapeau palestinien…”

► Lire aussi | Qui est Boris Dilliès, le nouveau ministre-président de la Région bruxelloise ?

Ecolo déplore le manque de vision

Pour Zakia Khattabi (Ecolo), “il manque d’une vision mobilisatrice pour Bruxelles, un fil conducteur reliant le budget au climat, le logement à la cohésion urbaine, ou la question environnementale à la question sociale…” À la place, la discipline budgétaire structure le projet, ne semblant servir aucune ambition écologique, sociale ou démocratique identifiable et tenant lieu de véritable colonne vertébrale en tant que telle, a-t-elle souligné.

► Notre dossier sur la Déclaration de politique régionale

Avec Belga – Photo : Belga