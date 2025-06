Décès de Fabian : la chambre des mises en accusation doit trancher sur la maintien en détention du policier

Le policier de la zone de Bruxelles Ouest (Jette/ Ganshoren/Koekeblerg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) placé sous mandat d’arrêt dans le cadre sur dossier sur la course-poursuite qui a coûté la vie au petit Fabian à Ganshoren a comparu lundi devant la chambre des mises en accusation. La défense de l’agent a demandé à ce que celui-ci soit libéré sous conditions. La chambre a désormais jusqu’à vendredi pour prendre une décision.

Le 2 juin, Fabian, 11 ans, rentrait chez lui en trottinette électrique lorsque la police a voulu le contrôler, car il était trop jeune pour conduire un tel engin. L’enfant a alors pris la fuite et les policiers se sont lancés à sa poursuite en voiture jusque dans le parc Elisabeth, où le véhicule a percuté Fabian. Ce dernier a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures.

Le parquet de Bruxelles a confié l’enquête sur l’accident au Comité P. Cette enquête a déjà révélé que, contrairement à leurs déclarations, les policiers n’avaient activé ni la sirène ni les gyrophares pendant la course-poursuite. Le conducteur de la voiture de police a été interpellé et placé sous mandat d’arrêt sous surveillance électronique. Le policier a été inculpé d’entrave méchante à la circulation ayant entraîné la mort.

La chambre du conseil a décidé le 13 juin de prolonger la détention du mis en cause d’un mois, toujours sous bracelet électronique, mais l’intéressé a fait appel.

Selon ses avocats, Mes Maxime Lauria et Sven Mary, les charges et la privation de liberté sont excessives et la communication du parquet sur l’enquête, notamment sur la question de l’allumage ou non de la sirène et des gyrophares, était prématurée. La défense a donc demandé lundi la remise en liberté sous conditions de son client et a proposé une dizaine de conditions.

Avec Belga – Photo : BX1