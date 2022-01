Début des travaux du pont cyclo-piéton sur le ring de Bruxelles

Les travaux débutent ce samedi soir à partir de 21 heures. Ce pont surplombera le ring de Bruxelles et le boulevard de la Woluwe sur une distance de 168 mètres de long et 5 mètres de large.

Situé à hauteur de la sortie 3 du ring, Zaventem Henneaulaan, ce pont permettra aux cyclistes et aux piétons de rejoindre Zaventem via Diegem. D’une distance de 168 mètres de long et 5 mètres de large, un mur sera construit sur toute sa longueur afin de sécuriser l’accès des usagers.

Des travaux réalisés en trois phases

Afin de limiter les nuisances dues aux travaux, l’installation du pont se réalisera en trois phases réparties sur trois week-ends, annonce la Werkvennootschap.



Dans la nuit du samedi 22 janvier au dimanche 23 janvier (de 21h à 7h), le périphérique intérieur du Boulevard de la Woluwe R22 sera fermé à hauteur de Zaventem pour la pose des deux premiers tronçons. Des déviations seront aménagées.

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 février (de 22h à 8h), le ring R0 sera fermé dans les deux sens à hauteur de Zaventem afin d’installer les tronçons 3 et 4 du pont. Le trafic pourra continuer via la R22 sans être dévié.

Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 février (de 21h à 7h), la partie extérieure du R22, à hauteur de Zaventem, sera fermée pour la pose des tronçons 5 et 6. La bretelle Hector Henneaulaan qui mène au ring sera fermée (direction E40 Gand-E19 Anvers). Une déviation via Henneaulaan-Grensstraat-Hermeslaan-A201 est possible.

Y. Mo. – Photos : werkenaandering.be