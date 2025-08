De nombreux nuages, quelques éclaircies et des maxima en hausse

Quelques éclaircies sont attendues ce lundi.

Des nuages seront présents en de nombreux endroits ce lundi matin mais ils se morcelleront au fil des heures et laisseront temporairement apparaître des éclaircies, prévoit l’IRM. La nébulosité augmentera de nouveau depuis l’ouest à la mi-journée et vers le soir un peu de pluie sera possible à la côte.

Les maxima seront en hausse avec des valeurs comprises entre 20 à 21°C en Ardenne et 23 à 24°C sur le centre du pays. Le vent de sud-ouest sera souvent modéré, modéré à assez fort sur l’extrême ouest avec des rafales de 55 km/h. Lundi soir, une perturbation avec des pluies faibles à modérées atteindra l’ouest du territoire. Elle se déplacera plus avant vers l’est du pays dans la nuit. En deuxième partie de nuit, le temps deviendra sec sur l’ouest avec des éclaircies. Les minima oscilleront entre 15 et localement 18°C.

A l’arrière de la perturbation, le vent modéré de sud-ouest deviendra faible à modéré d’ouest à nord-ouest. Mardi, la nébulosité sera variable et le temps restera sec sur la plupart des régions.

Belga – Photo : Belga