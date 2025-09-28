De Molenbeek à Bruges : une soirée au cœur de la marche antiraciste

Partie vendredi de Molenbeek, la marche contre le racisme vit ses dernières heures. Les participants doivent arriver ce dimanche à Bruges, où ils seront reçus par le bourgmestre.

Un symbole fort : Bruges est la ville d’où étaient issus les hooligans responsables des violences lors de la finale de la Coupe de Belgique en mai dernier, à Bruxelles.

Après une nuit passée à Gand, les marcheurs ont repris la route ce matin. Ils étaient encore du côté d’Aalter il y a quelques heures, avant d’entamer la dernière étape de leur parcours.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Morgane Vanhoobrouck, Stéphanie Mira et Bryan Mommart