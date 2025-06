De la chaleur, de la lourdeur et une mauvaise qualité de l’air pour ce vendredi 13 juin

Il fera encore très chaud, vendredi, avec un ciel partagé entre périodes ensoleillées, nuages d’altitude et cumuliformes, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.

Quelques averses éclateront localement dans l’intérieur des terres et pourront s’accompagner d’orage.

Les maxima, très élevés, oscilleront entre 28 et 33 ou 34°C.

Dans l’intérieur des terres, le vent restera faible de direction variable ou de secteur nord-est.

Vendredi soir et durant la nuit, le ciel deviendra partiellement nuageux à nuageux. Des averses orageuses pourront se développer localement ou remonter de France, principalement sur l’ouest. Ces orages pourront être accompagnés de fortes rafales, d’un risque de grêle et de fortes précipitations en peu de temps. Les minima, élevés, varieront entre 17 et 24°C. Le vent deviendra faible à modéré de secteur sud-est.

Belga