Cyberattaque Brussels Airport : l’aéroport déploie un nouveau système d’enregistrement et d’embarquement dès lundi

Brussels Airport va lancer le déploiement graduel d’un nouveau système d’enregistrement et d’embarquement dès ce lundi 29 septembre, a annoncé mercredi l’aéroport.

“Collins Aerospace, le fournisseur américain de services des systèmes d’enregistrement et d’embarquement, n’est pas en mesure de confirmer si leurs systèmes impactés par la cyberattaque peuvent être rétablis”, explique-t-on chez Brussels Airport. Brussels Airport, en concertation avec Collins, a décidé d’avancer le lancement du nouveau système d’enregistrement, dont l’implémentation était initialement prévue pour novembre 2025.

Ce système de nouvelle génération nécessite l’installation de nouveaux matériels, y compris de nouveaux serveurs et environ 500 nouveaux postes de travail. L’aéroport a demandé aux compagnies de maintenir le niveau actuel d’annulations (10% environ) jusqu’à dimanche.

Malgré les perturbations, Brussels Airport continue d’assurer plus de 500 vols par jour et de transporter plus de 70.000 passagers par jour. Les opérations d’enregistrement de plusieurs aéroports européens, dont Brussels Airport, sont perturbées depuis vendredi soir à la suite d’une cyberattaque contre Collins Aerospace, le prestataire externe des systèmes d’enregistrement et d’embarquement. Il s’agit d’une attaque par ransomware (rançongiciel). Les systèmes sont bloqués par le cryptage de leur contenu. Les pirates demandent généralement une rançon pour libérer les systèmes.

Belga