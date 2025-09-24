Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Un homme interpellé au Royaume-Uni après la cyberattaque ayant perturbé Brussels Airport

Un quadragénaire a été arrêté en lien avec une cyberattaque présumée qui a provoqué des perturbations dans plusieurs aéroports européens, dont Brussels Airport.

L’Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité (NCA) a indiqué mercredi que le suspect avait été interpellé mardi dans le West Sussex, dans le sud du pays. L’homme est soupçonné d’infractions à la loi sur l’utilisation abusive des ordinateurs (Computer Misuse Act). Il a ensuite été remis en liberté sous caution conditionnelle. Paul Foster, directeur adjoint et responsable de l’unité nationale de lutte contre la cybercriminalité de la NCA, a déclaré:  “Bien que cette arrestation constitue une avancée positive, l’enquête sur cet incident n’en est qu’à ses débuts et se poursuit”.

► Lire aussi | Cyberattaque Brussels Airport : encore 6% des vols annulés mercredi

La cyberattaque a touché Collins Aerospace et entraîné des perturbations des systèmes d’enregistrement et d’embarquement aux aéroports de Bruxelles, Londres Heathrow, Berlin et Dublin.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

24 septembre 2025 - 13h04
Modifié le 24 septembre 2025 - 13h04
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales