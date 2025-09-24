Un homme interpellé au Royaume-Uni après la cyberattaque ayant perturbé Brussels Airport

Un quadragénaire a été arrêté en lien avec une cyberattaque présumée qui a provoqué des perturbations dans plusieurs aéroports européens, dont Brussels Airport.

L’Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité (NCA) a indiqué mercredi que le suspect avait été interpellé mardi dans le West Sussex, dans le sud du pays. L’homme est soupçonné d’infractions à la loi sur l’utilisation abusive des ordinateurs (Computer Misuse Act). Il a ensuite été remis en liberté sous caution conditionnelle. Paul Foster, directeur adjoint et responsable de l’unité nationale de lutte contre la cybercriminalité de la NCA, a déclaré: “Bien que cette arrestation constitue une avancée positive, l’enquête sur cet incident n’en est qu’à ses débuts et se poursuit”.

La cyberattaque a touché Collins Aerospace et entraîné des perturbations des systèmes d’enregistrement et d’embarquement aux aéroports de Bruxelles, Londres Heathrow, Berlin et Dublin.

Belga