Covid Safe Ticket : à Bruxelles, les vaccinés sont plus favorables à son élargissement

Une source de conflits

L’une des conclusions de l’étude, face au clivage entre vaccinés et non-vaccinés, est que cette situation représente une source de conflits. Et ces tensions sont plus importantes à Bruxelles, où 65% des habitants de plus de 18 ans ont reçu leur première dose, contre 92% en Flandre par exemple. La division de la société est, dès lors, bien plus visible dans la capitale : “étant donné qu’il y a beaucoup plus de non-vaccinés à Bruxelles, cette opposition est plus marqué, et l’un des risques souligné par les vaccinés et les non-vaccinés est que l’introduction du Covid Safe Ticket puisse introduire des tensions parce que c’est vraiment matérialiser une opposition dans la société entre deux groupes de gens“, commente le professeur Olivier Klein.

“C’est quelque chose à manier avec beaucoup de prudence, quand on sait que pour faire face à une épidémie, on a besoin de la solidarité de toutes et tous“, ajoute le professeur.

