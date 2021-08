Covid-19 : le DJ Henri PFR et UNICEF sensibilisent à une vaccination mondiale

Dans une vidéo diffusée sur YouTube, le DJ et compositeur bruxellois souhaite aider les populations des pays avec moins de moyens à se faire vacciner.

Par l’intermédiaire de la campagne “Donnez une dose d’espoir”, UNICEF Belgique souhaite fournir près de 2 milliards de vaccins Covid au personnel de santé et aux personnes les plus vulnérables dans le monde entier via le mécanisme COVAX.

Une vidéo de sensibilisation sur YouTube

Pour atteindre cet objectif, UNICEF Belgique a produit et diffusé une vidéo de sensibilisation sur YouTube. Dans cette vidéo, le DJ bruxellois Henri PFR, qui est également ambassadeur d’UNICEF Belgique, fait appel aux Belges pour qu’ils puissent faire un don auprès d’UNICEF, et ainsi pouvoir acheter et distribuer les 2 milliards de vaccins souhaités.

Distribuer les vaccins Covid de manière équitable

Si le personnel soignant et les personnes les plus exposées sont prioritaires pour la vaccination, UNICEF Belgique demande également de distribuer les vaccins Covid aux enfants, et ce de manière équitable. Plusieurs enfants ne vont plus à l’école, car certaines écoles sont fermées ou parce que leurs parents les gardent à la maison par crainte d’une infection au coronavirus. Ces enfants ne sont dès lors plus vaccinés contre des maladies dangereuses telles que la rougeole ou la polio. De manière indirecte, la crise économique couplée à la pauvreté engendrée par la pandémie impacte les enfants.

“Plus il y aura de personnes vaccinées, plus vite notre planète redeviendra sûre pour nous tous“

Selon Henri PFR, le Covid-19 “ne connaît pas de frontières. Arrêter la pandémie dans le monde est devenu l’affaire de tous. Les pays riches se précipitent pour vacciner tous leurs citoyens, mais des millions de personnes vulnérables dans les pays pauvres attendent toujours leur première injection. Plus il y aura de personnes vaccinées, plus vite notre planète redeviendra sûre pour nous tous. Nous ne devons oublier personne“.

■ À lire aussi | Vaccination : la CGSP et la CSC veulent sensibiliser à la vaccination dans les écoles

Avant de renchérir; “Si ma notoriété me permet de donner un coup de pouce à cette campagne de grande envergure, alors il n’y a pas un instant à hésiter. Je suis très heureux de participer et de rendre le vaccin COVID-19 plus équitable”, déclare Henri. “Avec 5 euros, l’UNICEF peut assurer la vaccination d’1 personne contre la COVID-19. Tout le monde peut aider. Ce n’est vraiment pas difficile. Retroussons tous et toutes nos manches et donnons un peu d’espoir“.

Vous pouvez faire un don à UNICEF Belgique en cliquant ici.

Y. Mo. – Photo : YouTube.com/UNICEF Belgium