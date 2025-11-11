Cour des comptes : le MR bruxellois demande une audition en commission après son rapport alarmant sur les finances
Le MR bruxellois a demandé au président de la commission des Finances et des Affaires générales du Parlement bruxellois, l’organisation d’une audition urgente de la Cour des comptes à propos de son trentième cahier d’observations “alarmant” sur les comptes 2024 de la Région bruxelloise.
Celle-ci a émis la semaine dernière un avis défavorable sur les comptes généraux des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (SGRBC), de Paradigm et de la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB). “La Cour des comptes est parvenue à la conclusion que les anomalies détectées sont significatives et ont une incidence diffuse sur le compte général de l’entité régionale, composée des comptes des SGRBC ainsi que de 21 organismes administratifs autonomes”, avait-elle expliqué dans son trentième cahier.
La Haute instance a aussi relevé des anomalies dans les comptes généraux du Siamu et du Fonds du Logement de la Région.
Pour le MR, une audition permettra aux parlementaires de comprendre les causes précises des anomalies relevées, d’évaluer leur impact sur la gestion régionale et d’identifier les réformes nécessaires pour garantir la fiabilité des comptes publics et la soutenabilité de la Région.
Le Mouvement Réformateur juge désormais “impératif de mener des réformes structurelles permettant de réduire le déficit, freiner la dette et améliorer la gouvernance”.
Pour les libéraux francophones, le rapport de la Cour des comptes “constitue un signal d’alarme qu’il convient d’entendre afin de préserver la crédibilité et la capacité d’action de la Région de Bruxelles-Capitale”. Les éléments factuels évoqués sont autant de tendances qui témoignent d’un “déséquilibre budgétaire structurel, mettant en péril la soutenabilité financière de la Région à moyen terme”.
Pour le MR Bruxelles, ce rapport appelle une réaction rapide, ferme et concertée. “Au-delà des chiffres tant astronomiques qu’alarmants, la Cour des comptes met en lumière non seulement des problèmes techniques, mais surtout un manque de rigueur et de transparence dans la gestion budgétaire régionale. Il est donc urgent de remettre de l’ordre dans les comptes et d’instaurer une culture de responsabilité financière, afin d’assurer la soutenabilité de notre région”, a commenté la cheffe du groupe MR au Parlement bruxellois, Clémentine Barzin, citée dans une communication du MR sur son site.
Belga