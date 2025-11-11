Cour des comptes : le MR bruxellois demande une audition en commission après son rapport alarmant sur les finances

Celle-ci a émis la semaine dernière un avis défavorable sur les comptes généraux des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (SGRBC), de Paradigm et de la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB). “La Cour des comptes est parvenue à la conclusion que les anomalies détectées sont significatives et ont une incidence diffuse sur le compte général de l’entité régionale, composée des comptes des SGRBC ainsi que de 21 organismes administratifs autonomes”, avait-elle expliqué dans son trentième cahier.

La Haute instance a aussi relevé des anomalies dans les comptes généraux du Siamu et du Fonds du Logement de la Région.

Pour le MR, une audition permettra aux parlementaires de comprendre les causes précises des anomalies relevées, d’évaluer leur impact sur la gestion régionale et d’identifier les réformes nécessaires pour garantir la fiabilité des comptes publics et la soutenabilité de la Région.

Le Mouvement Réformateur juge désormais “impératif de mener des réformes structurelles permettant de réduire le déficit, freiner la dette et améliorer la gouvernance”.