Corps sans vie dans un garage de Ganshoren : un homme inculpé et placé sous mandat d’arrêt

Un homme de 56 ans a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt dans le cadre de l’enquête sur le décès suspect d’un homme de 60 ans, retrouvé sans vie le 6 janvier dans un box de garage à Ganshoren, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Het Nieuwsblad.

La victime avait été signalée comme disparue avant la découverte de son corps. Informé des faits, le parquet a considéré le décès comme suspect et une juge d’instruction a été saisie.

L’enquête judiciaire a permis d’identifier un suspect. “Grâce à une enquête approfondie, notamment l’analyse d’images de caméras de surveillance et de données téléphoniques, un suspect a pu être identifié”, a précisé le ministère public.

Le suspect, un homme âgé de 56 ans, a été privé de liberté le 22 janvier. Il a été inculpé du chef d’abstention coupable, de vente ou fourniture de stupéfiants ayant entraîné la mort, ainsi que de vol.

Le juge d’instruction a décidé de placer le suspect sous mandat d’arrêt. Il comparaît mercredi devant la chambre du conseil, qui doit se prononcer sur le maintien de sa détention préventive.

Le parquet n’a pas communiqué d’autres éléments concernant les circonstances exactes du décès ou les relations éventuelles entre le suspect et la victime, indiquant que l’enquête est toujours en cours.

Belga – Photo : Caravaggio