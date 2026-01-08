Un corps sans vie retrouvé à Ganshoren, la piste criminelle n’est pas exclue

Un corps sans vie a été retrouvé mardi soir sur le territoire de la commune bruxelloise de Ganshoren.

L’information, rapportée par Het Laatste Nieuws, a été confirmée mercredi par la zone de police Bruxelles Ouest (Jette, Ganshoren, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean et Berchem-Sainte-Agathe). Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et a ouvert une enquête judiciaire.

La police de Bruxelles Ouest a été appelée mardi soir vers 19h50 au clos Saint-Martin de Ganshoren, non loin de l’avenue Van Overbeke. Les inspecteurs y ont découvert le corps d’une personne sans vie. Un périmètre de sécurité a été délimité et les constatations d’usage ont été menées.

La cause du décès de la victime reste pour l’heure inconnue, mais des indices suggèrent une mort violente.

La police communique, ce jeudi après-midi en déclarant que “le corps sans vie de Pascal Buysse, 60 ans, disparu à Ganshoren le 14/12/2025, a été retrouvé“.

