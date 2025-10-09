Conflit social chez Ikea : un accord a été trouvé entre direction et syndicats

Un accord a été trouvé entre la direction belge du groupe Ikea et les syndicats, ont annoncé mercredi soir Manuel Gonzalez, permanent CNE Commerce, et une porte-parole de l’entreprise.

Les travailleurs de plusieurs magasins du géant suédois de l’ameublement ont débrayé ces derniers jours pour dénoncer la détérioration des conditions de travail et un manque de personnel.

La direction d’Ikea, qui précise que la conciliation concernait le magasin de Hognoul où le conflit social a éclaté, évoque des solutions trouvées autour de “la planification et l’organisation du travail afin d’alléger la charge de travail, la simplification des procédures internes, un suivi renforcé des formations et des réunions d’équipe régulières“. Selon la CNE, la direction s’est engagée à octroyer des contrats à durée indéterminée (CDI) aux travailleuses et travailleurs, au lieu des contrats à durée déterminée (CDD) et contrats étudiants initialement prévus.

En outre, “un volume d’heures supplémentaires en CDD” sera ajouté à ce renforcement du personnel. Concernant les conditions de travail et la polyvalence, “des évaluations régulières seront organisées entre les différentes équipes et délégués locaux”, a précisé le syndicat chrétien. L’accord sera présenté aux équipes dès jeudi, précise le groupe.

La grève et d’autres actions syndicales, lancées dès le 30 septembre dernier à Hognoul, se sont étendues ces derniers jours à Wilrijk, Anderlecht, Gand, Mons et Zaventem. Avant la réunion de conciliation de mercredi après-midi, un huissier est intervenu pour permettre la réouverture du magasin de Hognoul, après plusieurs jours de blocage. Ikea confirme que “les activités (y) reprendront normalement jeudi”.

avec Belga