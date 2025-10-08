Tous les magasins Ikea ouverts, mais l’un ou l’autre service peut être perturbé à Anderlecht

Tous les magasins Ikea sont ouverts mercredi. Celui de Liège était encore fermé en matinée mais l’intervention d’un huissier a permis la réouverture à 12h00. C’est ce qu’a déclaré une porte-parole de l’entreprise.

Depuis quelques jours, Ikea est en proie à un conflit social lié à la détérioration des conditions de travail, en particulier à une charge de travail trop élevée. Cela a donné lieu à plusieurs actions syndicales. A Hognoul, près de Liège, le magasin était encore fermé en matinée, après plusieurs jours de blocage, mais la direction a fait appel à un huissier pour permettre aux clients de rentrer dans le magasin.

De nouvelles actions ont par ailleurs lieu dans les magasins de Gand, Mons et Anderlecht. Ils sont ouverts aux clients mais l’un ou l’autre service peut être perturbé. Il n’y aura pas d’actions syndicales dans les autres magasins de Wilrijk, Hasselt, Zaventem et Arlon. Une réunion de conciliation entre les syndicats et la direction du géant suédois du meuble est prévue mercredi après-midi.

Belga