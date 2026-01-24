Commission spéciale métro 3 : la Commission prolongera ses travaux potentiellement jusqu’au début de l’été

Le président du Parlement bruxellois, Bertin Mampaka (MR) a indiqué vendredi en séance plénière qu’il avait été saisi d’une demande de prolongation de ladite commission jusqu’à la fin de la session parlementaire, soit en juillet prochain.

Interrogée vendredi, la présidente de la commission, Anne-Charlotte d’Ursel (MR), a précisé que la demande visait à se donner du temps pour le travail qu’il reste à accomplir, mais que cela ne signifiait pas pour autant que la commission ferait usage de la durée complète de la demande.

Jeudi, la commission spéciale avait tenu sa onzième réunion d’audition d’acteurs dans ce dossier.

Belga