Commission spéciale métro 3 : la Commission prolongera ses travaux potentiellement jusqu’au début de l’été

La commission spéciale métro 3 chargée de se pencher sur la gestion du projet de métro Nord-Sud de la capitale,  fortement critiqué dans un rapport de la Cour des comptes,  prolongera ses travaux bien au-delà des trois mois prévus initialement.

Le président du Parlement bruxellois, Bertin Mampaka (MR) a indiqué vendredi en séance plénière qu’il avait été saisi d’une demande de prolongation de ladite commission jusqu’à la fin de la session parlementaire, soit en juillet prochain.

Interrogée vendredi, la présidente de la commission, Anne-Charlotte d’Ursel (MR), a précisé que la demande visait à se donner du temps pour le travail qu’il reste à accomplir, mais que cela ne signifiait pas pour autant que la commission ferait usage de la durée complète de la demande.

Jeudi, la commission spéciale avait tenu sa onzième réunion d’audition d’acteurs dans ce dossier.

