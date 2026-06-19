Commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois: au Parlement bruxellois, la majorité refuse de reporter l’échéance du 21 juillet

Le Parlement bruxellois a refusé, vendredi d’assouplir quelque peu la date fixée par ordonnance quant à l’issue des travaux de la commission d’enquête sur le Foyer anderlechtois.

Les 50 députés de la majorité présents ont rejeté une proposition d’amendement (contre 19 “non” et 14 abstentions) déposée dans ce sens par Bernard Clerfayt (DéFI) rejoint par Zakia Khattabi (Ecolo) et Fouad Ahidar (TFA) visant à prévoir une issue des travaux “au plus tôt” le 21 juillet.

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Motif de cette proposition rejetée: le tempo soutenu des travaux nuit à la qualité du travail. Depuis le début des travaux menés au pas de charge à raison de plusieurs longues séances par semaine, il est arrivé que certains députés découvrent des documents mis en discussion en début de séance ce qui ne leur permet pas de préparer leur travail. Idem parfois avec le nom des invités du jour. Le PTB s’est quant à lui abstenu pour exprimer son souhait de voir disparaître de l’ordonnance toute référence à la date du 21 juillet.

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La commission a été créée, non sans divergence de vue entre les ailes MR, Engagés et PS de la majorité, après les révélations d’un reportage récent de l’émission “Pano” (VRT). Basées sur des échanges de messages écrits et vocaux, ainsi que des témoignages, celles-ci tendent à accréditer la thèse selon laquelle le président du CA du Foyer, Lotfi Mostefa (PS) aurait exercé une influence sur certaines attributions de logements sociaux en intervenant dans la procédure de dérogation.

Belga