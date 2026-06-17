Foyer anderlechtois : les journalistes de “Pano” démentent, avec force détails, avoir travaillé à charge

Les journalistes de Pano, l’émission télévisée de la VRT, à la base de nombreuses question sur la régularité de certaines pratiques d’attribution de logements sociaux au Foyer anderlechtois ont réfuté mercredi avec force détails toute volonté de produire un reportage à charge de qui que ce soit dans le dossier examiné par les autorités judiciaires et le Parlement bruxellois.

Devant les membres de la commission d’enquête, ils ont détaillé leur méthode de travail depuis les appels d’habitants de logements sociaux qu’ils ont reçu dans la foulée d’un premier reportage sur le CPAS d’Anderlecht, jusqu’à la diffusion, au bout d’un travail d’un an et demi.

Leur émission a mis en lumière des témoignages, des messages et échanges vocaux tendant à accréditer la thèse selon laquelle le président du Foyer est intervenu dans la gestion journalière des demandes de logements.

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Il aurait, dans ce contexte, exercé une influence sur certaines attributions de logements sociaux que ce soit via un dispositif de dérogation au classement par points des quelque 60.000 personnes sur liste d’attente à Bruxelles, ou via le celui réservé aux mutations vers un logement plus adapté à la taille du ménage ou à la situation de la personne (par exemple PMR).

Ils ont ainsi entendu plusieurs dizaines de témoins dont des locataires, et une vingtaine de travailleurs qui ont exprimé leur inquiétude pour les premiers pour leur logement, et les seconds cités pour leur emploi.

Les journalistes-témoins ont également souligné avoir pris le soin de contrôler qui avec d’autres témoignages, qui avec des documents, les propos des premiers témoignages plutôt accusateurs, en ne retenant pas les plus “excessifs” d’entre eux.

Ils considèrent que si le fruit de leur travail a pu paraître ‘monté à charge’, c’est notamment parce que le président du Foyer anderlechtois, Lotfi Mostefa a refusé de témoigner en face caméra. Celui-ci s’est notamment vu proposer de réagir aux indications d’utilisation de matériel du Foyer (entre autres des imprimantes) par du personnel du Foyer pour sa propre campagne électorale à l’occasion des élections communales de 2024 ou encore à celles relatives à son rôle dans l’attribution de certains logements.

Les trois journalistes entendus ont également indiqué que l’ensemble habitants, et membres du personnel rencontrés ne s’étaient pas montrés critiques à l’égard de la présidence du Foyer pour autant.

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Ils ont assuré ne jamais payer aucun témoin, ne jamais se contenter d’un seul témoignage pour avancer une information et passer le produit final au crible “ligne par ligne” pour s’assurer de l’exactitude journalistique de son contenu.

Belga – Photo Belga