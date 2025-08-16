Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Comment les forains de la foire du Midi veillent-ils sur leurs attractions ?

Plongée dans les coulisses de la foire du Midi. Derrière l’enthousiasme généré par ses 130 attractions, se cache une organisation minutieuse et des contrôles stricts pour assurer la sécurité de chaque visiteur. Nos équipes ont assisté aux préparatifs d’un manège quelques heures avant l’ouverture.

Reportage de Charlotte Verbruggen, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira

Lire aussi :

Partager l'article

16 août 2025 - 16h33
Modifié le 16 août 2025 - 16h33
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales