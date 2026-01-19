Colruyt va ouvrir ses supermarchés une demi-heure plus tôt

Le groupe de distribution indique ainsi rencontrer la demande de personnes souhaitant faire leurs courses avant leur journée de travail. L’heure de fermeture est inchangée: 20h00, à l’exception du vendredi (21h00).

Colruyt est le premier “discounter” à ouvrir ses portes aussi tôt, affirme le groupe basé à Hal (Brabant flamand). Les autres “discounters”, soit des supermarchés qui jouent sur les prix cassés, comme Lidl et Aldi, ouvrent à 08h30. D’autres chaînes de supermarchés, comme Delhaize, Albert Heijn et Carrefour, ont déjà misé depuis longtemps sur une ouverture à 08h00, voire plus tôt pour certaines petites surfaces.

Le directeur Food Retail au sein du groupe Colruyt, Jo Willemyns, assure que le personnel ne devra pas commencer plus tôt pour autant. Les collaborateurs arrivent de toute façon sur place à 6 ou 07h00 le matin.

Tout comme Aldi et Lidl, Colruyt n’ouvre pas ses magasins le dimanche. Le groupe estime qu’une telle mesure n’est pas rentable. Une ouverture dominicale en matinée est par contre prévue depuis peu pour les magasins de proximité du groupe, Okay.

Toujours concernant le dimanche, les hypermarchés et supermarchés Carrefour ont effectué leur première ouverture ce 18 janvier.

