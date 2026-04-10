Cocof : le cabinet d’Audrey Henry coûte 221.000€ sans compétences à gérer, “c’est interpellant et choquant”

Audrey Henry dispose d’un budget de 221.000€ de la Cocof pour un cabinet qui n’ y a pas de compétences

Le financement du cabinet d’Audrey Henry (MR), sans compétences actuelles à la Cocof, suscite des interrogations en pleine période de rigueur budgétaire.

Le 3 avril dernier en commission Budget du parlement francophone bruxellois, la députée Farida Tahar (Ecolo) a pointé du doigt cette curiosité politique. Audrey Henry, secrétaire d’Etat chargée de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de la Propreté publique et de l’Energie , dispose d’un budget de 221.000 euros issu de la Cocof (Commission communautaire française). Pourtant, elle n’y exerce actuellement aucune compétence.

Une situation qui n’a rien d’illégal, l’arrêté du collège de la commission communautaire française du 14 septembre 2014 permet en effet une telle configuration. Mais à l’heure des coupes budgétaires imposées à de nombreuses entités bruxelloises, cette enveloppe accordée à Audrey Henry dérange la députée Ecolo. “On ne sait pas du tout ce que Madame Henry fera de ce budget. On ne sait même pas si elle va procéder à des engagements. Certes, c’est légal mais, éthiquement, je ne trouve pas cela très glorieux.”, a-t-elle déclaré à nos confrères de la DH.

Interrogée ce vendredi soir dans Bonsoir Bruxelles, Farida Tahar a durci le ton. “Avoir disposé d’un budget de 221.000 euros sans même qu’on sache vers quoi vont être destinés ces montants, c’est vraiment interpellant, c’est même choquant.” Et d’insister : “On ne sait pas du tout de qui sera composé ce cabinet, où va aller cet argent.”

La députée Ecolo a également mis en lumière une disparité qui fait grincer des dents. Tandis qu’Audrey Henry bénéficie de cette enveloppe sans compétence assignée, d’autres membres du gouvernement de la Cocof, eux bien compétents, disposent de moyens moindres. “M. Hublet, qui a la compétence formation professionnelle, dispose d’une enveloppe moindre” a-t-elle relevé.

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Le budget de 221.000 euros correspond à environ trois équivalents temps plein. Au cabinet d’Audrey Henry, on le justifie par la nécessité de rester informé des dossiers traités, même en l’absence de compétences formelles. Des discussions sont par ailleurs en cours avec le ministre-président Boris Dilliès afin de redéfinir les compétences à l’avenir.

Une réponse jugée insuffisante par Farida Tahar, qui dit avoir reçu en commission une explication “vraiment pas satisfaisante, très floue” : les deux ministres MR se concerteraient pour voir s’il y a éventuellement partage de compétences.

“On nous a demandé de voter un budget dont on ne sait pas du tout quelle sera la destination — et ça, ce n’est pas du tout acceptable”, a-t-elle conclu, réclamant davantage de transparence avant les prochains débats budgétaires.