Les coupes budgétaires chez Innoviris provoquent la colère des chercheurs

Visit.brussels n’est pas la seule entité régionale victime des coupes budgétaires décidées par le gouvernement bruxellois dans son budget pour 2026.

Innoviris, l’organisme public qui finance et soutient la recherche et l’innovation en Région de Bruxelles-Capitale, est privé de 20% de son budget. Il passe de 39 millions d’euros en 2025 à 30 millions d’euros pour 2026. En conséquence, l’organisme annonce que, pour la première fois, il ne soutiendra pas de nouveaux projets cette année.

■Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Nicolas Scheenaerts et Stéphanie Mira

“Compte tenu des moyens financiers disponibles pour l’année 2026, les projets actuellement en cours continueront à être financés, conformément aux arrêtés et conventions signés. Néanmoins, aucun nouveau projet ne pourra être financé dans le courant de l’année 2026. Aucun nouvel appel ne sera lancé et l’ensemble des guichets sera suspendu en 2026. Les dossiers de financement déjà introduits continueront à être instruits en vue d’un éventuel financement en 2027, suivant les moyens disponibles.”, explique Innoviris sur son site.

Cartes blanches

Deux cartes blanches ont été publiées ce week-end pour dénoncer cette situation. Dans celles-ci, des centaines de chercheurs alertent sur l’importance de l’innovation à Bruxelles. “Dans une Région fragilisée à différents niveaux, qui doit faire face à un monde de plus en plus incertain, ce n’est pas le moment de couper dans les recherches prospectives : ce sont elles qui permettent d’anticiper les défis à venir, de renforcer la résilience du territoire, d’en exploiter le potentiel en termes de créativité (…) Après de longs mois d’activités freinées par l’absence de gouvernement, l’arrêt de nouveaux financements pour 2026 porte un coup qui sera sans doute fatal à certaines équipes de recherche. Nous ne pouvons que le déplorer. Espérons qu’en 2027, la Région réinvestira dans la recherche.” peut-on lire dans l’une des cartes blanches.

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Contacté par nos confrères du Soir, le cabinet du ministre-président Boris Dilliès (MR), qui est également en charge de la Recherche scientifique en FWB, justifie la réduction de l’enveloppe budgétaire d’Innoviris par la situation financière bruxelloise. Une justification déjà utilisée face à face à l’émoi provoqué par les coupes budgétaires chez Visit.brussels et les annulations d’événements en série.

“Nous poursuivons un dialogue étroit avec les universités et les acteurs du terrain afin d’identifier de nouveaux leviers d’action et de préserver un écosystème essentiel pour la Région. Pour 2027, l’organisme devrait recevoir des moyens équivalents à ceux de 2026.”, assure le cabinet.

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