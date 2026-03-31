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Coupes budgétaires chez visit.brussels : les annulations d’évènements impactent l’image de Bruxelles

Depuis l’annonce des coupes budgétaires chez Visit brussels, les annulations d’événements s’enchaînent. Derniers exemples en date : celles du festival de BD Comic Strip ou encore le festival I love Science. Derrière ces annulations, c’est aussi l’image de la capitale qui est impactée, sans parler du manque à gagner pour de nombreux secteurs.

■Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Hugo Moriamé

Face à l’émoi provoqué par les coupes budgétaires et ces annulations en série, le ministre-président Boris Dilliès a réagi : “Je ne cesserai de le répéter : les finances de la Région sont dans un état catastrophique. Plutôt que d’augmenter les impôts pour les Bruxellois, nous avons fait le choix de maîtriser les dépenses publiques, dans l’ensemble des administrations. Pour visit.brussels, un effort de 5,76 millions d’euros est prévu en 2026, sur la base d’un budget de 31,83 millions d’euros en 2025. Il est demandé à visit.brussels de se recentrer sur ses missions premières, tout en garantissant la pérennité des événements les plus emblématiques de la Région, tels que la Pride et la Fête de l’Iris.”

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