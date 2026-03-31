L’édition 2026 du BD Comic Strip Festival est annulée, écrit mardi le journal Le Soir, éditeur partenaire de la grand-messe bruxelloise du 9e art.

L’événement devait avoir lieu les 25, 26 et 27 septembre à la Gare maritime, sur le site de Tour & Taxis. C’était toutefois sans compter les coupes budgétaires imposées par la Région bruxelloise à Visit Brussels, l’organisme chargé du rayonnement culturel de la capitale.

“La Région nous prive de 5,7 millions d’euros en 2026, sur une enveloppe de 22 millions de subsides. Cela nous oblige à annuler le BD Comic Strip Festival, à réduire la voilure de la Fête de l’Iris et à geler la promotion de tous les autres événements, à l’exception de la Pride”, a confirmé le CEO de Visit Brussels, Patrick Bontinck, au Soir.

“Selon les documents communiqués à la direction de Visit Brussels, il faudra encore aller plus loin: d’ici à 2029, les subsides seront rabotés de 22 à 8 millions d’euros”, ajoute Vincent Tutino, membre du comité d’entreprise et responsable du personnel chez Visit Brussels. “À nous de nous réinventer, nous dit-on, mais ce n’est pas réaliste.” M. Tutino craint également des retombées négatives pour le tourisme et l’horeca.

Bruxelles cherche à se positionner comme la capitale européenne de la bande dessinée, en rivalisant avec Angoulême.

Quant à la Fête de l’Iris, elle se résumera au concert du samedi soir, le 9 mai, conclu Le Soir.

Belga