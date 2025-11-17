Tensions chez Ecolo: Samuel Cogolati et Marie Lecocq annoncent “leur impossibilité de poursuivre leur mission ensemble”

La rupture est consommée entre Samuel Cogolati et Marie Lecocq à la tête d’Ecolo. Aucune démission n’a toutefois été annoncée.

Lundi, au cours d’un Bureau politique, les deux co-présidents ont informé les membres “de leur impossibilité de poursuivre leur mission ensemble à la tête du mouvement“, a annoncé le parti dans un communiqué. Une “proposition” est attendue vendredi au Conseil de fédération, parlement interne des Verts.

“Les co-présidents d’Ecolo ont informé ce lundi les membres du Bureau politique de leur impossibilité de poursuivre leur mission ensemble à la tête du mouvement. Le Bureau politique a pris acte de cette situation et de la difficulté manifeste des co-présidents à continuer à travailler ensemble dans les conditions actuelles“, dit le communiqué.

► Lire aussi | Samuel Cogolati prêt à faire entrer Ecolo dans une majorité bruxelloise

“Conscients de l’importance du projet collectif écologiste et de la responsabilité qui incombe au parti, le bureau du conseil de fédération élaborera en concertation avec les co-présidents un chemin de transition, rapide et serein. L’objectif est d’assurer le redéploiement du mouvement et la continuité du travail politique. Cette proposition sera présentée ce vendredi en Conseil de Fédération“, précise le parti.

“Dans ce moment particulier, Ecolo réaffirme son engagement envers ses valeurs fondatrices : l’écologie politique, la justice sociale, la solidarité et la démocratie. Ces principes continueront de guider le parti dans la transition à venir et dans la poursuite de son projet collectif“, conclut-il.

Belga – Photo : Belga Image