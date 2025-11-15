Samuel Cogolati prêt à faire entrer Ecolo dans une majorité bruxelloise

Il veut que les verts “prennent leurs responsabilités” pour sortir de la crise politique à Bruxelles, rapporte la DH.

Samuel Cogolati reconnaît des tensions avec sa coprésidente Marie Lecocq, qui ont entraîné des départs et l’intervention d’un médiateur. Il estime qu’Ecolo, affaibli par une double défaite électorale, doit se réinventer et clarifier sa ligne. Une note d’orientation sera soumise au parti le 21 novembre.

Il affirme que la direction d’Ecolo est désormais prête à rejoindre un gouvernement régional avec Groen, afin de débloquer la situation à Bruxelles. “Nous nous engageons à mettre de l’huile dans les rouages et à débloquer la situation à Bruxelles.”

Rédaction