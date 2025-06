Clap de fin du jeûne solidaire avec la Palestine à l’église du Béguinage à Bruxelles

Sous l’impulsion de House of Compassion et du collectif Palestinian Refugees for Dignity, l’action consistait à exiger “la fin du génocide” à Gaza et des sanctions concrètes envers Israël, dont la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne (UE) et Israël.

Le jeûne de cinq jours en solidarité avec la Palestine a pris fin samedi à l’église du Béguinage, à Bruxelles. Une quinzaine de personnes se sont privées de nourriture pendant près d’une semaine, dont le journaliste palestinien Omar Kareem et le prêtre de l’église, Daniel Alliët. Celui-ci exhorte le gouvernement belge et l’UE à “mettre fin à l’hypocrisie, aux mensonges et aux doubles standards”. “Cela doit cesser maintenant, sinon il ne restera plus rien à faire du tout“, a-t-il insisté.

Les grévistes ont notamment reçu la visite du porte-parole de l’ASBL Vrede, Ludo De Brabander, venu en soutien. “Le manque d’action de nos responsables politiques suscite beaucoup d’insatisfaction”, avait souligné l’activiste pour la paix en début de semaine. “Israël ne peut continuer sur sa lancée que parce que l’UE est complice […] Il y a pourtant des tas de rapports sur les droits humains qui indiquent qu’Israël commet un génocide”.

Selon Ludo De Brabander, l’attitude ambiguë de l’Europe est liée à sa “docilité à l’égard des États-Unis”. L’Europe est capable de mener une politique autonome, appuyait l’activiste. “En tant que partenaire commercial privilégié d’Israël, l’UE dispose d’outils pour faire pression sur cet État. Il faut oser défendre réellement les droits humains et ne pas se contenter de belles paroles.” Les grévistes réclament la suspension de toute coopération diplomatique, économique et militaire avec l’État d’Israël, et le respect des mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI). Sur les quinze participants à l’action, deux d’entre eux ont décidé de poursuivre leur grève de la faim pour une durée encore indéterminée.

Belga