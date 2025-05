Cieltje Van Achter (N-VA) appelle le monde politique bruxellois au “sens des responsabilités”

La ministre flamande des Affaires bruxelloises, Cieltje Van Achter (N-VA), a appelé jeudi les responsables politiques bruxellois à prendre leurs responsabilités à la suite de la Fête de l’Iris.

“Il n’est plus question d’avoir raison, mais de l’avenir de notre capitale”, a-t-elle déclaré. “J’aime ma ville, je suis fière de vivre à Bruxelles et à l’occasion d’un jour de fête comme le 36ème anniversaire de cette Région, nous pourrions mettre en avant les atouts de notre capitale”, a déclaré la ministre, dans un communiqué de presse.

Mais pour Mme Van Achter, l’heure n’est pas à la fête : le gouvernement accumule de nouvelles dettes dans les affaires courantes et tous les paramètres sont au “rouge vif”. Lorsqu’elle apprend que le président du PS bruxellois, Ahmed Laaouej, souhaite à présent mettre sur la table des propositions de budget structurel après presque un an, elle estime que c’est “trop tard et trop peu”.

“Si aucune majorité ne peut être trouvée pour une véritable coalition de réforme, nous devons commencer par le contenu et nous asseoir autour de la table avec ceux qui veulent aller de l’avant. Ceux qui tardent aujourd’hui sont complices. Plus nous attendons, plus le bilan sera lourd : socialement, financièrement et démocratiquement. Et cela, je l’espère, aucun parti ne veut l’avoir sur la conscience”, a déclaré Mme Van Achter.

Belga