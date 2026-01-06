Chutes de neige : de nombreux retards à prévoir à Brussels Airport ce mercredi

Les voyageurs doivent s’attendre à des retards à l’aéroport de Zaventem ce mercredi en raison de la neige.

Des retards sont à prévoir sur l’ensemble des vols de l’aéroport de Zaventem tout au long de la journée de mercredi en raison de chutes de neige importantes qui sont attendues, a indiqué mardi un porte-parole de Brussels Airport. Les retards risquent d’être causés par le dégivrage des avions et le déneigement des pistes.

Aucun vol n’est annulé pour le moment, a assuré le porte-parole.

Les passagers sont invités à se rendre à l’aéroport suffisamment à l’avance et à suivre l’état de leur vol en ligne. La circulation routière et les transports en commun vers et depuis l’aéroport pourraient également être touchés, peut-on lire sur le site de Brussels Airport.

Une perturbation neigeuse traversera la Belgique d’ouest en est mercredi, apportant quelques centimètres de neige fraîche dans la plupart des régions, selon l’Institut royal météorologique (IRM).

“Les routes seront donc glissantes en de nombreux endroits“, rappelle l’IRM, qui a émis une alerte orange aux conditions glissantes sur l’ensemble du pays jusqu’à jeudi.

Belga – Photo : Belga Image