Météo : La neige égayera encore le quotidien des Belges pendant quelques jours

La neige et ses aléas pimenteront encore le quotidien des navetteurs et des écoliers jusqu’à jeudi, à en croire les prévisions à la mi-journée de l’Institut royal météorologique. Ensuite, le mercure remontera et les flocons laisseront progressivement place à la pluie.

Ce mardi après-midi, le soleil brillera de mille feux dans un beau ciel bleu, illuminant les paysages enneigés. Les températures maximales oscilleront entre -2 degrés dans les Hautes Fagnes, 0 ou +1 degré dans le centre et +3 degrés à la mer.

Ce soir, la nébulosité augmentera à partir de la Côte. De premières chutes de neige sont attendues sur l’ouest à la fin de la nuit et dans la matinée. Les températures minimales oscilleront autour de zéro degré au bord de la mer, -2 degrés dans le centre et jusqu’à -8 degrés dans les Hautes-Fagnes. Le vent de sud-sud-ouest se renforcera et deviendra modéré partout et assez fort en bord de mer. Des rafales pouvant atteindre 55 km/h sont possibles dans l’extrême ouest.

Mercredi, une perturbation neigeuse traversera le pays d’ouest en est, apportant quelques centimètres de neige fraîche dans la plupart des régions. “Les routes seront donc glissantes en de nombreux endroits”, rappelle l’IRM, qui a émis une alerte orange aux conditions glissantes sur l’ensemble du pays.

Après le passage de la perturbation, le temps deviendra généralement sec à partir de l’ouest, mais de nombreux nuages bas persisteront. Une averse hivernale sera encore possible. Les maxima varieront entre 4 ou 5 degrés au bord de la mer, 1 degré dans le centre et -4 à -5 degrés dans les Hautes Fagnes. Le vent soufflera encore fort avec des rafales pouvant atteindre 60 à 65 km/h.

Jeudi, la neige laissera progressivement place à la pluie, tandis que les températures augmenteront légèrement.

Belga