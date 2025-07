Choix budgétaires et primes à la direction : le personnel de BX1 ne veut plus subir en silence

Communiqué du personnel de BX1 en grève ce 8 juillet

Depuis deux ans, BX1 est sous le coup d’économies brutales et nombreuses : suppression de programmes, imposition d’une polyvalence en production, services sous-staffés…

Certains choix techniques liés au futur bâtiment Frame indiquent un renforcement de ce modèle qui met de côté le bien-être, l’emploi et la qualité audiovisuelle.

En un an, deux délégations syndicales ont collectivement démissionné en dénonçant l’absence d’écoute et la violence des réunions avec la direction.

Le manque de démocratie interne, le manque de transparence dans les choix et les décisions prises par la direction concernant notre travail, le manque de considération pour le personnel mis devant le fait accompli, ainsi qu’un management peu soucieux du bien-être des travailleur.euses se sont traduits notamment par plusieurs burn-out. Par ailleurs, la suppression brutale d’émissions, « pour raisons budgétaires » et l’arrêt tout aussi brutal de collaboration avec des pigistes dont BX1 constituait l’emploi principal ont suscité colère et incompréhension. Les pigistes étant considérés par notre directeur général comme des « variables d’ajustement ».

Dans ce contexte, les largesses accordées à notre directeur général dans le cadre de son départ anticipé, dont aucun.e autre employé.e ne pourrait bénéficier, nous ont profondément choqués. Tout comme la procédure de succession du directeur général, fermée et opaque.

La découverte dans la presse des conditions de départ, des primes versées aux directeurs ainsi que les justifications apportées sont ressenties comme une agression et une injure au vu des efforts consentis et des conditions de travail internes.

Pour se dissocier de ces décisions répétées, le personnel de BX1 décide de se croiser les bras une journée et de ne pas produire le journal quotidien « le 18H » de ce mardi 08/07.

Le personnel (journalistes, monteurs/monteuses, cadreurs/cadreuses, techniciens/techniciens, opérateurs/opératrices, etc.) attend de l’OA des décisions fermes et concrètes, à la hauteur des besoins, de l’urgence et des missions de service public aujourd’hui mises en péril.