“Chaque mois qui avance, j’y crois de moins en moins” : Matthieu Pillois déplore les retards du PAD Herrmann-Debroux

Matthieu Pillois, échevin de la Mobilité à Auderghem, était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Il est revenu sur le projet de réaménagement autour du viaduc des Trois Fontaines, récemment soutenu par la commission de concertation sous conditions.

Ce projet s’inscrit dans le PAD Herrmann-Debroux, destiné à améliorer la qualité de vie des riverains, mais peine à avancer concrètement. “Chaque mois qui avance, j’y crois de moins en moins. Ça fait maintenant depuis 2022 qu’il a été adopté, on ne voit pas grand-chose arriver”, regrette-t-il.

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L’échevin pointe notamment des blocages administratifs et un manque de suivi : “Je pense que la dernière réunion du comité de pilotage date d’il y a plus d’un an. L’étude […] ça fait un an, si pas deux, qu’on attend.”

Enfin, Matthieu Pillois relativise l’impact de la situation politique bruxelloise sur les retards du projet : “Je trouve que c’est un peu facile de dire qu’il n’y a pas eu de gouvernement et on n’a pas terminé une étude. Les administrations, elles peuvent travailler.” Il regrette toutefois un manque de clarté autour de l’avenir du PAD : “ Ce n’est pas très clair dans les discussions actuelles si vraiment on va y aller ou pas. Et puis, il faut constater, il y a un problème budgétaire à la région.”

■ Interview de Matthieu Pillois au micro de Vanessa Lhuillier dans Bonjour Bruxelles