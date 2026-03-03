Viaduc des Trois Fontaines: “C’est un noeud névralgique, supprimer 60 places de parking, c’est beaucoup trop”

Le réaménagement du viaduc des Trois Fontaines à Auderghem suscite de vives tensions. 60 places de parking devraient être supprimées sur les 90 existantes actuellement. La commune s’y oppose et demande que le réaménagement soit pensé dans le cadre du PAD Herrmann-Debroux, ce grand projet d’urbanisme porté par la Région bruxelloise en suspens depuis des années.

■ Le point avec Thomas Dufrane et Charles Carpreau

Bruxelles Mobilité a introduit une demande de permis d’urbanisme pour réaménager les espaces sous le viaduc des Trois Fontaines. L’infrastructure est située dans le prolongement du viaduc Herrmann-Debroux, à proximité du centre Adeps. L’espace public sera donc réaménagé et l’objectif est également de réaliser des travaux d’égouttage pour éviter le ruissellement d’eaux polluées du viaduc dans les étangs du Rouge-Cloître. “La commune nous avait mis en demeure pour cela il y a déjà quelques années. On a trouvé un système pour dépolluer ces eaux, on a donc fait une demande de permis d’urbanisme“, précise Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité. “C’est une toute partie du PAD Herrmann Debroux mais on ne pouvait pas attendre et continuer à polluer. Et vu qu’il était aussi prévu de créer une traversée pour la faune de la Forêt de Soignes, on veut en profiter pour faire les deux d’un seul coup. Malheureusement, il y a trois rangées de parking qui risquent de disparaître mais il ne faut pas oublier qu’on est dans une zone de réserve naturelle Natura 2000.“

Du côté de la commune, “ce projet inquiète énormément“, explique Matthieu Pilloy (Défi), échevin en charge de l’Espace public. “C’est un noeud névralgique au niveau d’infrastructures sportives et ludiques, supprimer 60 places de parking sur les 90 existantes, c’est beaucoup trop. Et surtout, ce n’est pas du tout le bon timing. Ca fait des années qu’on demande une solution pour ces eaux polluées. Il était prévu un bassin de rétention d’eau. Ils changent d’option pour passer sur des filtres à hydrocarbures… Très bien, mais ces filtres à hydrocarbures peuvent tout à fait fonctionner sans un réaménagement complet des travées sous le viaduc. Le projet du PAD, on l’avait soutenu, mais avec un parking supplémentaire et un tram qui devait arriver jusqu’à l’Adeps, c’était un plan d’ensemble”.

Quel avenir pour le viaduc?

Au delà de ce réaménagement précis, la commune s’interroge aussi sur l’avenir du viaduc Herrmann-Debroux. L’édifice doit être détruit dans le cadre d’un Plan d’Aménagement Directeur et un nouveau quartier est même prévu sur le long terme. Un “PAD” validé il y a plusieurs années par le gouvernement bruxellois. Problème, ce chantier titanesque ne pourra commencer que lorsqu’un parking de dissuasion aura été créé, ainsi qu’une ligne de tram qui doit voir le jour sur le tracé de l’actuel viaduc. Les 40 millions d’euros nécessaire à la création du parking n’ont jamais été mobilisés par la Région. Et aucun élément de la nouvelle Déclaration de Politique Régionale ne permet de dire que ce dossier sera prochainement débloqué. “Pourtant, vu l’état du viaduc, le dossier risque de devenir urgent“, explique Matthieu Pilloy.

Aujourd’hui, la commune d’Auderghem souhaite donc que le réaménagement du viaduc des Trois Fontaines soit “pensé dans le cadre du PAD, avec les solutions de mobilité évoquées“. Si la commune se dit satisfait que les travaux d’égouttage soient réalisés, elle “refuse que seule cette partie infime du PAD soit mise en place“.

Une réunion d’information est prévue pour les riverains à la commune d’Auderghem ce mardi à 20h00.

